Женщина морила голодом 45 кошек [ Редактировать ]
В квартире 29-летней жительницы Гонконга обнаружили 45 истощенных кошек. Женщину заключили под стражу, сообщает издание South China Morning Post.
Кошек спасли благодаря жалобе в общество защиты животных SPCA. Как выяснилось, они не менее недели сидели в запертой квартире без еды и воды. Большинство кошек относились к породам британская короткошерстная и шотландская вислоухая. "Они были слабыми, тощими, с грязной и свалявшейся шерстью", - рассказывает очевидец.
Отсутствовавшая хозяйка появилась, когда сотрудники экстренных служб готовились выломать дверь. Женщина была арестована, ей может быть предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными. Ей грозит тюремное заключение на срок до трех лет и штраф до 200 тысяч гонконгских долларов.
Ранее сообщалось, что мужчина отправил кота по почте.
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