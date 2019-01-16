В квартире 29-летней жительницы Гонконга обнаружили 45 истощенных кошек. Женщину заключили под стражу, сообщает издание South China Morning Post.

Кошек спасли благодаря жалобе в общество защиты животных SPCA. Как выяснилось, они не менее недели сидели в запертой квартире без еды и воды. Большинство кошек относились к породам британская короткошерстная и шотландская вислоухая. "Они были слабыми, тощими, с грязной и свалявшейся шерстью", - рассказывает очевидец.

Отсутствовавшая хозяйка появилась, когда сотрудники экстренных служб готовились выломать дверь. Женщина была арестована, ей может быть предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными. Ей грозит тюремное заключение на срок до трех лет и штраф до 200 тысяч гонконгских долларов.

Ранее сообщалось, что мужчина отправил кота по почте.