Задыхалась и покрылась пятнами: Пугачева едва не умерла на съемках [ Редактировать ]
Российская певица Алла Пугачева едва не умерла на съемках передачи "Сегодня вечером", посвященной 40-летию музыкальной карьеры Игоря Николаева. Об этом пишет "Собеседник".
Исполнительница почувствовала себя плохо в начале съемок: в горле начало першить, кожа покрылась пятнами. У нее начался кашель и появились признаки удушья.
Певица покинула студию до окончания съемок:
"Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля", - прокомментировала ситуацию артистка.
Позже выяснилось, что у Пугачевой началась аллергия на искусственный снег, который находился в студии.
Ранее мы писали о том, что внезапно помолодевшая Алла Пугачева шокировала поклонников.
по теме
Внезапно помолодевшая Алла Пугачева шокировала поклонников
Российская певица Алла Пугачева вместе с семьей и мужем Максимом Галкиным отметили Рождество
Волочкова покинула Россию
Российская балерина Анастасия Волочкова уехала жить в другую страну
Умер Крис Кельми: известны детали смерти певца
Советский и российский певец Крис Кельми скончался в своем доме в подмосковной деревне Новоглаголево
Дочь Боярского показала отца без шляпы (фото)
Известная российская актриса Елизавета Боярская опубликовала фото семьи во время празднования Нового года
"Дедушка Мороз, избавь нас от войн": новогоднее пожелание Пугачевой тронуло поклонников
Примадонна обратилась к Деду Морозу с взрослой просьбой