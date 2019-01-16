Российская певица Алла Пугачева едва не умерла на съемках передачи "Сегодня вечером", посвященной 40-летию музыкальной карьеры Игоря Николаева. Об этом пишет "Собеседник".

Исполнительница почувствовала себя плохо в начале съемок: в горле начало першить, кожа покрылась пятнами. У нее начался кашель и появились признаки удушья.

Певица покинула студию до окончания съемок:

"Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля", - прокомментировала ситуацию артистка.

Позже выяснилось, что у Пугачевой началась аллергия на искусственный снег, который находился в студии.

Ранее мы писали о том, что внезапно помолодевшая Алла Пугачева шокировала поклонников.