Настя Каменских поделилась откровенным фото с отдыха [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает радовать поклонников откровенными фото с отдыха на морском побережье в Латинской Америке. Певица снова опубликовала фото с видом ягодиц.
#culocomokim #mimexicomagico #попакакуким 🌴😉
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
На фото видно, что Настя лежит на топчане возле бассейна. Видно, что артистка в хорошей форме.
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