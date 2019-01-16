Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает радовать поклонников откровенными фото с отдыха на морском побережье в Латинской Америке. Певица снова опубликовала фото с видом ягодиц.

На фото видно, что Настя лежит на топчане возле бассейна. Видно, что артистка в хорошей форме.

Недавно Настя Каменских восхитила сеть фото в купальнике.