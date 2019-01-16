Новий голова ОБСЄ - міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, сьогодні вирушить на лінію зіткнення на Донбасі. Про це він повідомив напередодні, в рамках свого першого візиту до України на новій посаді.

У планах політика - відвідати Сєвєродонецьк та Станицю Луганську. Там Лайчак хоче поспілкуватися з місцевим населенням.

Напередодні він також заявив: Словаччина зацікавлена в тому, щоб Україна стала безпечною та успішною країною у її міжнародновизнаних кордонах.