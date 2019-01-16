Суд над пленными моряками в Москве: в МИД Украины выразил протест [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с решением суда в Москве продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих, которых Россия незаконно задержала в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
В МИД заявили, что суд над моряками противоречит международному гуманитарному праву.
"Закрытый режим" сегодняшнего заседания свидетельствует о том, что Кремль полностью осознает незаконность этого судебного фарса", - говорится в заявлении.
Украинское ведомство призывает Россию вести себя с украинскими военнопленными в соответствии их статусу и предоставить медицинские заключения о состоянии здоровья раненых моряков и их лечение.
"Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, 24 украинские военнослужащие являются военнопленными. Мы требуем от России вести себя с ними в полном соответствии их статусу и уважать их права в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении.
Также МИД поблагодарил международное сообщество за присутствие на заседании суда и призвал его осудить действия России и консолидировать давление на Москву для освобождения моряков.
"Украина благодарна нашим иностранным партнерам, чьи представители пришли в зал суда, чтобы поддержать украинских военнослужащих. Мы ценим такое проявление солидарности с Украиной и взятыми в плен украинскими военнослужащими", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что пленных украинских моряков привезли в суд Москвы.
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