Brexit: європейські політики не приховують розчарування провалом голосування [ Редактировать ]
І до головної міжнародної події. У світі зростає невдоволоення: європейські політики вже не приховують свого розчарування провалом голосування за проект Угоди про вихід Британії з ЄС.
Так, президент Франції Еммануель Макрон попередив заздалегідь - ще одного раунду переговорів не буде. Мовляв, ЄС уже доклав максимум зусиль, щоб укласти вигідну для обох сторін угоду. Про своє розчарування заявив і прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Та водночас зауважив: Амстердам готовий до будь-якого розвитку подій.
Глава МЗС Німеччини Гайко Маас, на противагу Макрону, переконаний: нові переговори між Лондоном та Брюсселем потрібні. А ось на думку очільника Єврокомісії Жана-Клода Юнкера - зараз, як ніколи, зросла загроза так званого жорсткого варіанту, тобто Брекзиту без будь-яких угод.
А невпорядкований вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу обернеться катастрофою для Сполученого Королівства, - вважає прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
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