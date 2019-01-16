На Волині затримали сутенерів, які вербували українок для надання сексуальних послуг за кордоном. Двоє чоловіків, один - волинянин, інший - громадянин Вірменії, відправляли жінок до Німеччини.

Ділків схопили саме тоді, коли вони намагалися вивезти до Польщі трьох наших співвітчизниць. Спецоперацію силовики провели у пункті пропуску "Ягодин".

Нині зловмисникам мають повідомити про підозру та обрати їм запобіжний захід. Крім того, слідчі з'ясовують, скільки ще дівчат стали жертвами сутенерів.