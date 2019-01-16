На Дніпропетровщині обвалився дах будинку культури коксо-хімічного заводу. З-під завалів рятувальники дістали 47-річного чоловіка. "Швидкою" його доправили до лікарні. Попередньо, у потерпілого множинні травми та перелами.

Рятувальники кілька годин розбирали нагромадження. Залучили спецтехніку. Площа руйнування - близько тисячі квадратів. Будівлю тривалий час не експлуатували.

Що спричинило інцидент - з'ясовують правоохоронці.