Уряд Сирії засудив наміри Туреччини створити буферну зону [ Редактировать ]
Офіційний Дамаск засудив наміри Туреччини створити буферну зону на півночі Сирії. Про це йдеться в заяві МЗС країни.
Заяву турецького президента розцінили, як цитую, "агресивну загрозу і зазіхання на територіальну єдність держави".
Напередодні, Ердоган підтвердив своє рішення створити у Сирії зону безпеки. А раніше - неодноразово висловлювався щодо проведення військової операції проти курдських формувань після виведення американських солдатів з країни.
МЗС Сирії підтвердив свою рішучість "захистити мирне населення від турецького вторгнення".
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