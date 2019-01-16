Про це йдеться в заяві МЗС країни

Офіційний Дамаск засудив наміри Туреччини створити буферну зону на півночі Сирії. Про це йдеться в заяві МЗС країни.

Заяву турецького президента розцінили, як цитую, "агресивну загрозу і зазіхання на територіальну єдність держави".

Напередодні, Ердоган підтвердив своє рішення створити у Сирії зону безпеки. А раніше - неодноразово висловлювався щодо проведення військової операції проти курдських формувань після виведення американських солдатів з країни.

МЗС Сирії підтвердив свою рішучість "захистити мирне населення від турецького вторгнення".