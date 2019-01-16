Из желчного пузыря женщины извлекли 2000 камней [ Редактировать ]
В Китае доктора извлекли две тысячи камней из желчного пузыря пациентки, питавшейся слишком жирной пищей. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Жительница города Гуйян, провинция Гуйчжоу, по фамилии Ван обратилась в больницу с жалобой на резкую боль в животе. Врачи осмотрели пациентку и обнаружили, что ее желчный пузырь значительно увеличился. Ей провели малоинвазивную операцию, в ходе которой извлекли из органа больше двух тысяч камней разных размеров, самые крупные из них достигали 0,8 сантиметра в диаметре.
Врачи считают, что аномальное количество камней связано с нездоровой диетой пациентки. Ван пила мало воды и не завтракала. Она объясняла это тем, что встает поздно из-за отсутствия работы. Рацион китаянки составляла жирная пища и фастфуд.
Женщина призналась, что ведет подобный образ жизни уже около пяти лет. Она списывала периодические боли в животе на проблемы с желудком и принимала безрецептурные таблетки для облегчения симптомов.
Операция прошла успешно, после нее китаянка продолжила лечение в стационаре.
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