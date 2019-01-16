Член Политического совета ВО "Батькивщина", председатель Черниговской областной парторганизации, народный депутат Украины Валерий Дубиль стал заместителем главы партии Юлии Тимошенко. Об этом сообщает официальный сайт партии.

В должности заместителя председателя партии Валерий Дубиль будет курировать широкий круг организационных вопросов.

Как рассказывают в Главном офисе партии, назначение Валерия Дубиля осуществлено в начале президентской кампании с учетом необходимости укрепления центральных органов и региональных организаций партии.

Отметим, что сейчас Черниговская область демонстрирует самый высокий среди украинских регионов показатель поддержки Юлии Тимошенко как кандидата на пост президента Украины - на уровне 26,8%.

Валерий Дубиль предложено распространить свой опыт работы в родной области на другие регионы Украины.