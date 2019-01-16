Вратарь "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд и его невеста Меган Дэвисон ждут своего первого ребенка. В честь этого Пикфорд подарил своей возлюбленной кольцо с огромным бриллиантом, но девушке оно принесло не только радость, но и неприятности. Меган обратилась к 49 тысячам своих подписчиков в Instagram с просьбой дать ей совет, как снять кольцо. Палец девушки посинел, передавленный изделием из драгметалла, и ни один из известных Дэвисон способов снять кольцо не работал. В ход шло масло, ведро со льдом, куда девушка опускала руку, однако все было безуспешно, пишет "Сегодня".

В результате Меган пришлось идти в ювелирную лавку, где оправу для кольца ей аккуратно разрезали. Позже девушка опубликовала фото "освобожденного" пальца.

"Спасибо большое всем за сообщения. Постараюсь ответить, когда пальцы вновь начнут чувствовать. Но сейчас я чувствую себя как Эдвард Руки-ножницы, даже не могу намазать масло на тост", – написала Дэвисон в соцсетях.

Ранее мы писали, что у легендарного игрока "Арсенала" украли все трофеи на родине. У Нванкво Кану отобрали гостиницу и все награды. Кану владеет отелем в родном Лагосе, но в 2015 году здание было опечатано, так как экс-футболист имел задолженности по кредиту перед банком. Ближайшее слушание по делу состоится 31 января.

Ранее мы писали, что парень необычным способом предложил девушке стать его женой.