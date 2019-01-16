Национальный банк Украины прогнозирует незначительные колебания курса гривны к доллару в 2019 году. Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент "РБК-Украина".

Смолий отметил, что колебания курса гривни к доллару в течение года могут наблюдаться, поскольку внешняя конъюнктура для украинских экспортеров зависит от ситуации на внешнем рынке. Кроме того, на валюный рынок влияют цены на энергетические ресурсы.

"Для сглаживания колебаний достаточно золотовалютных резервов. Мы имеем опыт интервенций для того, чтобы не допустить резких колебаний. Однако все будет зависеть от того, как будет складироваться ситуация на внешних торговых и сырьевых рынках", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что НБУ выпускает монету номиналом в 5 гривен.