Студент завел гигантскую сколопендру вместо домашнего животного [ Редактировать ]
Студент из Тайваня опубликовал видео, в котором по нему бегает гигантская сколопендра. Об этом рассказывает Daily Mail.
Питомец живет у 26-летнего Нейла Чэна Лэ с 2014 года. Когда он завел сколопендру, она была в несколько раз меньше, но с тех пор заметно подросла. Издание утверждает, что теперь ее длина составляет 43 сантиметра.
Студент признает, что ужиться со сколопендрой может быть непросто. "В уходе за ядовитыми насекомыми определенно есть риск, - говорит он. - Это занятие лучше оставить людям с опытом. Укус сколопендры может быть болезненным, но я опытный любитель членистоногих и всегда чувствую себя в безопасности".
Огромная многоножка не смущает и его соседа по комнате. "Он такой же чокнутый, как я, - объясняет Чэн Лэ. - У него есть собственные ядовитые питомцы".
Гигантские сколопендры водятся в Южной Америке и обычно вырастают до 30 сантиметров в длину. Укус крупной особи вызывает у человека отек и боль, которые не проходят несколько дней. Возможно повышение температуры, лихорадка и слабость.
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