Чтобы разнообразить вкус привычных сырников, в творожную массу можно добавить бананы. Так они получатся особенно вкусными и нежными. Готовые сырники можно полить любым вареньем, сиропом или подать со сметаной, пишет "Сегодня".

Банановые сырники

Ингредиенты:

Творог – 0,5 кг

Мука – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 100 г (можно меньше)

Бананы – 3 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Растительное масло

Соль

Мука для панировки

Рецепт приготовления:

Протертый через сито творог смешать с мукой, просеянной с разрыхлителем.

Добавить яйцо, соль и сахар.

Очищенные бананы размять вилкой в пюре и добавить в творожное тесто. Хорошо перемешать массу до однородности.

Сформировать влажными руками сырники, обвалять их в муке и придать форму лепешек.

Обжарить на разогретом растительном масле, по 4-5 минут с каждой стороны, до образования золотистой корочки. Накрыть сковороду крышкой и готовить сырники еще 3 минуты, чтобы они прожарились внутри.

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