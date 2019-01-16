Как приготовить сырники с бананом [ Редактировать ]
Чтобы разнообразить вкус привычных сырников, в творожную массу можно добавить бананы. Так они получатся особенно вкусными и нежными. Готовые сырники можно полить любым вареньем, сиропом или подать со сметаной, пишет "Сегодня".
Банановые сырники
Ингредиенты:
Творог – 0,5 кг
Мука – 100 г
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 100 г (можно меньше)
Бананы – 3 шт.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Растительное масло
Соль
Мука для панировки
Рецепт приготовления:
Протертый через сито творог смешать с мукой, просеянной с разрыхлителем.
Добавить яйцо, соль и сахар.
Очищенные бананы размять вилкой в пюре и добавить в творожное тесто. Хорошо перемешать массу до однородности.
Сформировать влажными руками сырники, обвалять их в муке и придать форму лепешек.
Обжарить на разогретом растительном масле, по 4-5 минут с каждой стороны, до образования золотистой корочки. Накрыть сковороду крышкой и готовить сырники еще 3 минуты, чтобы они прожарились внутри.
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