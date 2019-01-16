Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян подтвердила, что они с мужем Канье Уэстом вскоре в четвертый раз станут родителями, пишет "Сегодня".

38-летняя Кардашьян стала гостьей вечернего шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном. Во время разговора с ведущим она проговорилась, что в четвертый раз станет мамой. Она также рассекретила пол ребенка - это мальчик. Отметим, что ее третьего ребенка - дочь Чикаго выносила суррогатная мать.

В этот раз Ким и Канье также решили воспользоваться услугами суррогатного материнства. У супругов также есть двое детей, которые появились на свет естественным путем - 5-летняя дочь Норт и 3-летний сын Сейнт.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян попыталась выглядеть стройнее и опозорилась.