Ким Кардашьян в четвертый раз станет мамой [ Редактировать ]
Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян подтвердила, что они с мужем Канье Уэстом вскоре в четвертый раз станут родителями, пишет "Сегодня".
38-летняя Кардашьян стала гостьей вечернего шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном. Во время разговора с ведущим она проговорилась, что в четвертый раз станет мамой. Она также рассекретила пол ребенка - это мальчик. Отметим, что ее третьего ребенка - дочь Чикаго выносила суррогатная мать.
В этот раз Ким и Канье также решили воспользоваться услугами суррогатного материнства. У супругов также есть двое детей, которые появились на свет естественным путем - 5-летняя дочь Норт и 3-летний сын Сейнт.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян попыталась выглядеть стройнее и опозорилась.
по теме
Мужчина сыграл в прятки и умер
Не сумев отыскать одного из участников игры в прятки, все разошлись по домам
Умерла легендарная актриса Бродвея
Она при жизни стала обладательницей премий Тони, Золотого глобуса и номинанткой на Оскар
В Apple разработали смарт-одежду
Одежда из такого материала сможет подключаться к смартфону