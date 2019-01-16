Великобритания не будет продлевать сроки Brexit - Тереза Мэй [ Редактировать ]
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее правительство не планирует продлевать срок действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая определяет сроки выхода страны из Евросоюза, пишет "Корреспондент".
Об этом политик сообщила в ходе сессии ответов на вопросы депутатов в Палате общин. По ее словам, существуют два способа, чтобы избежать сценария Brexit без сделки.
"Первый - это достичь соглашения, второй - отменить статью 50", - отметила премьер, подчеркнув, что британское "правительство не прибегнет" ко второму варианту.
Ранее парламент Британии отверг план Терезы Мэй по Brexit.
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