Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее правительство не планирует продлевать срок действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая определяет сроки выхода страны из Евросоюза, пишет "Корреспондент".

Об этом политик сообщила в ходе сессии ответов на вопросы депутатов в Палате общин. По ее словам, существуют два способа, чтобы избежать сценария Brexit без сделки.

"Первый - это достичь соглашения, второй - отменить статью 50", - отметила премьер, подчеркнув, что британское "правительство не прибегнет" ко второму варианту.

Ранее парламент Британии отверг план Терезы Мэй по Brexit.