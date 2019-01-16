Мишин: за Мураевым стоит Аваков, этого кандидата в президенты Украины финансируют бизнес-партнеры главы МВД [ Редактировать ]
Ряд оппозиционных кандидатов в президенты Украины - это на самом деле технические проекты власти. Так, за оппозиционным кандидатом в президенты Евгением Мураевым на самом деле стоит министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. А финансируют президентскую кампанию Мураева, исполняющего роль оппозиционера к Порошенко, бизнес-партнеры главы МВД Украины. Об этом сообщает newsone.ua.
"Есть ли кандидаты, которые говорят "Я принесу в Украину мир?", - задал вопрос Андрей Мишин в программе "Право голоса".
"Что хотелось сказать? За Евгением Мураевым откровенно стоит Аваков (министр внутренних дел и один из лидеров партии "Народный фронт", - ред.). А основной спонсор Мураева - это глава Союза армян Украины Вилен Шатворян", - заявил киевский политолог.
Украинские СМИ сообщают, что Шатворян является бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, именно Шатворян отвечает за интересы главы МВД на таких предприятиях как "Укрзалізниця" ("Украинские железные дороги", - ред.). До 2014 года Шатворян являлся народным депутатом Украины от Партии регионов.
По словам Мишина, Мураев - представитель "харьковских", как кандидат в президенты он является проектом Арсена Авакова (один из руководителей "харьковского клана").
"Мураев все-таки ближе к Райнину (глава Администрации президента, - ред.), ближе к Ложкину (соратник Порошенко, бывший глава АП в 2014-2016 гг., - ред.)", - пояснил политолог Андрей Мишин.
Однако, по информации Андрея Мишина, в последнее время Мураев сотрудничает с Аваковым, а Шатворян отвечает за финансирование его предвыборной кампании как кандидата в президенты.
Евгений Мураев, Арсен Аваков, Игорь Райнин, Борис Ложкин - выходцы из Харькова, представители "харьковского клана" в украинской политике.
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