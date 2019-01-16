В международном аэропорту Одессы пограничники обнаружили у пассажира одного из авиарейсов поддельный вид на жительство, сообщает "УНН".

"Воспользоваться поддельным видом (на жительство - ред.) пытался 26-летний гражданин Российской Федерации, который прибыл рейсом "Стамбул-Одесса". Во время осуществления тщательной проверки охранниками границы обнаружили полную подделку документов", - говорится в сообщении.

Гражданину отказано в пересечении государственной границы Украины, принято решение о запрете въезда в Украину сроком на три года. Вид на жительство изъято.

На днях украинские пограничники разоблачили международных преступников.