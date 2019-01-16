Два года работы пошлины на экспорт металлолома помогли украинским метпредприятиям нарастить производство стали, что способствовало притоку валютной выручки и, тем самым, поддержанию курса национальной валюты.

Об этом пишет президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков передает "БизнесЦензор".

По словам Каленкова, за два года украинские металлурги выплавили 42 млн тонн стали, потребив 6,48 млн тонн металлолома.

"Без введения пошлины под угрозой оказались бы 35 тыс. рабочих мест в ГМК, а страна могла бы недополучить $3,2 млрд валютной выручки. Это неминуемо бы привело к обвалу курса гривни", - пишет Каленков.

При этом, по словам президента ассоциации металлургов, поставки лома на внешние рынки составили 0,81 млн т. Экспорт сырья не пострадал.

В случае невведения экспортной пошлины на лом, пишет Каленков, поставки лома на внешние рынки остались бы на уровне 2015 года, когда из Украины были вывезены рекордные объемы сырья за последние 10 лет – 1,2 млн т.

Напомним, с 15 сентября 2016 года в Украине действует пошлина на экспорт металлолома в размере 30 евро с тонны. Ее действие Верховная рада продлевает каждый год из-за давления Евросоюза, который выступает против этой нормы.

С сентября 2018 года пошлина была повышена до 42 евро за тонну вывезенного металлолома.

16 января Комитет Верховной рады по вопросам промышленной политики, по сообщению его главы Виктора Галасюка, рекомендовал парламенту продлить экспортную пошлину на лом на три года, повысив ее до 58 евро за тонну.