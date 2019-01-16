В Украине резко подорожал "борщевой набор" [ Редактировать ]
Овощная корзина борщевого набора на конец декабря 2018 года подорожала почти в два раза по сравнению с 2017 годом, до 56,6 гривни. Об этом сообщил глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
"Борщевой набор за 2018 год подорожал почти в два раза, или на 27,7 гривни. Стоимость овощной корзины на конец декабря 2018 года составляла 56,6 гривни, тогда как на конец прошлого года он стоил 28,9 гривни", - написал Дорошенко.
Он отметил, что в корзину вошло по килограмму всех овощей борщевого набора - свеклы, капусты, картошки, моркови и лука. Согласно расчетам на основании данных Государственной службы статистики, 1 кг лука в 2018 году подорожал более чем в три раза (или на 11,3 гривны, до 16,8 гривны за килограмм), 1 кг капусты подорожал в два раза (или на 4,5 гривны за килограмм), 1 кг морковки подорожал на 79% ( или на 5,3 гривны, -до 12 гривны за кг), свекла подорожала на 73% (или на 4,6 гривны, -до 10,9 гривны за кг), картошка подорожала на 33% (или на 2 гривны, - до 8 гривны за кг).
Эксперт добавил, что с 1 марта 2018 года по 1 января 2019 года, за последние десять месяцев борщевой набор подорожал на 57%. /При этом, цены выросли и на другие продукты: лук на 93%, капуста на 62%, морковь на 55%, свекла на 50%, картошка на 30%.
Ранее эксперт составил рейтинг украинских городов с самыми высокими ценами на продукты.
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