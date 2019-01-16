Заместитель директор Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что в ближайшее время в стране постепенно начнет снижаться температура.

"Уже с 19-20 января температура начнет постепенно снижаться. Вместе с тем прекратятся и снегопады. Таким образом, уже в начале следующей недели по ночам на большей территории страны столбики термометров покажут 3 - 8 градусов мороза. В центральных и северных областях по ночам температура опустится до 8 - 13 ниже нуля, местами - и до минус 15 - 16. Днем же в Украине ожидается от 1 до 6 градусов мороза", - цитируют "Факты" слова замдиректора.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань предупредил украинцев о том, что в страну идут морозы до 15 - 20 градусов.

"В ближайшее время температура воздуха резко опустится. Местами она может достигнуть отметки минус 20. Такой мороз продержится практически до конца января. Возможны обильные снегопады. А вот в последние дни января и в первых числах февраля немного потеплеет", - резюмировал синоптик.