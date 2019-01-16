В Киеве на бессрочной акции протеста студенты Одесского национального медицинского университета обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием остановить беспредел МОЗ и отправить министра Ульяну Супрун и ее заместителя Александра Линчевского в отставку, пишет golos.ua.

Акция началась 16 января у здания КМУ на Грушевского. Студенты протестуют против инициативы Министерства здравоохранения объединить Одесский и Крымский медвузы. Участники акции пришли к зданию правительства венками и плакатами "Супрун, не знищуй наш університет!!!", "ОНМеду 1900-2019 RIP", "Stop знищенню медичної освіти", "Студенти і викладачі на майно", "Вимагаємо диплом ОНМедУ".

"Тут собрались студенты из разных стран, которые хотят учиться, получать знания. Но мы видим, что министерство здравоохранения в этом не заинтересовано и хочет закрыть университеты. Супрун принимает незаконные решения, сегодня творится беспредел. Гройсман должен обратить внимание и принять инициативную группу", - сказал участник акции Денис Шинкаренко.

Представители правительства не вышли к протестующим, после чего колонна направилась к зданию МОЗ на Ушинского.

Напомним Минздрав инициировал реорганизацию двух вузов после нескольких неудачных попыток сменить руководство ОНМедУ. Согласно закону о высшем образовании, ректоры вузов избираются ученым советом, а не назначаются руководящим органом. Вопреки этому, а также судебным решениям, МОЗ назначило и.о. ректора университета замминистра правительства Азарова Владлену Дубинину. Университет несколько раз подвергался нападениям титушек. В декабре 2018 года ученый совет избрал и.о. ректора Юрия Сухина. Министерство назвало решение совета рейдерским захватом и предложило создать на базе одесского и крымского медынов новый вуз — Национальный Одесский медуниверситет.