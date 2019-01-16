Усі 24 моряки перебуватимуть за ґратами майже до кінця квітня

Продовження арешту українських моряків буде оскаржене впродовж найближчих трьох днів. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Крім того, захист українців - планує звертатися до Європейського суду з прав людини.

Усі 24 моряки, яких російські силовики захопили в полон, перебуватимуть за ґратами - майже до кінця квітня. Таке рішення - ухвалив Лефортовський суд Москви.

Напередодні він розглянув продовження запобіжного заходу 20 бранцям, а сьогодні вранці - ще чотирьом. Усі моряки визнали себе військовополоненими, і відмовилися свідчити в суді.