Новий голова ОБСЄ відвідав Луганщину [ Редактировать ]
Новий голова ОБСЄ - міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак - сьогодні вирушив на Луганщину.
Це його перший візит до України на новій посаді. Політик відвідав Сєвєродонецьк та разом з Павлом Клімкіним побував на КПП "Станиця Луганська", і поспілкувався з людьми, які перетинають лінію зіткнення.
Напередодні новий голова ОБСЄ заявив - Словаччина зацікавлена, щоб Україна стала безпечною та успішною країною в її міжнародно визнаних кордонах.
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