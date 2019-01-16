Це його перший візит до України на новій посаді

Новий голова ОБСЄ - міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак - сьогодні вирушив на Луганщину.

Це його перший візит до України на новій посаді. Політик відвідав Сєвєродонецьк та разом з Павлом Клімкіним побував на КПП "Станиця Луганська", і поспілкувався з людьми, які перетинають лінію зіткнення.

Напередодні новий голова ОБСЄ заявив - Словаччина зацікавлена, щоб Україна стала безпечною та успішною країною в її міжнародно визнаних кордонах.