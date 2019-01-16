На сході країни окупанти зменшили кількість обстрілів, натомість уперше від моменту оголошення новорічного перемир'я - застосували міномети 120 калібру.

П'ять разів ворог порушив режим тиші. Одного українського військового поранено. Із великокаліберних мінометів і кулеметів - противник атакував опорні пункти Об'єднаних сил біля Кримського, а з гранатометів - бив неподалік Славного та Новоолександрівки.

За даними розвідки, чотирьох бойовиків знищено. Крім того, в штабі ООС застерегли про ймовірний збій у роботі пропускних пунктів - через ремонт двох високовольтних ліній поблизу Майорська. Лагодитимуть їх до 24 січня.