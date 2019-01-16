Аеропорт утриували від травня 2014 до січня 2015 року

Сьогодні в Україні вшановують "кіборгів" так називають українських бійців, які захищали Донецький аеропорт. Бої за нього точилися 242 дні, від травня 2014 до січня 2015 року, аж допоки бойовики не підірвали новий термінал летовища.

Бетонні перекриття та стеля - завалилися, поховавши під собою 58 українських військових. Уцілілі бійцям довелося залишити аеропорт, багато армійців були поранені, чимало з них потрапили у ворожий полон.

За стійкість і хоробрість - оборонців Донецького аеропорту охрестили "кіборгами", а цей форпост став символом мужності та незламності українського війська.