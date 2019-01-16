День льодовара: як роблять лід для ковзанок? [ Редактировать ]
Cьогодні у світі відзначають День льодовара. Це ті, хто створює лід для ковзанок і підтримують його в ідеальному стані, аби ми завжди мали змогу кататися на якісному покритті. Їхня робота дуже кропітка та відповідальна. Cекретами створення ідеальної ковзанки з нами сьогодні ділилися працівники столичної Льодової арени. Докладніше - далі в сюжеті.
Немов піаніст, Віктор вправно перебирає важелі. Він водій комбайна для відновлення та заливання льоду. За один виїзд ця машина зрізає 600 літрів снігу, і виливає стільки ж води.
"Оце називається плита, на плиті стоїть ніж, которий, і зрізає льод. Подача води ось цим краном. Ось откривається і он через ту трубку тече вода. А, ось це полотенце розглажує воду, шоб був дуже хороший лід. Треба вспіть і воду прикрить другий раз, і газу дать, і руля крутить, і ножа другий раз треба регулювать, і все".
Віктор приходить на роботу о п'ятій ранку і працює цілу добу. Щогодини, після кожного тренування, спортивних ігор та змагань - він виїжджає цією машиною й доводить ковзанку до ідеалу.
"Особливість - відповідальність в тому, шоб гарно залити лід для дітей, хокейних команд і відповідальність за техніку безпеки, за все", - говорить Віктор Лупій водій комбайна для відновлення льоду.
На цій ковзанці тренуються збірні з фігурного катання, хокеїсти, діти. День розписаний по хвилинах. Перше тренування розпочинається о пів на шосту ранку, останнє - завершується опівночі. І що краще покриття, то ліпші результати в спортсменів.
Денис льодовар у другому поколінні. Усього навчився від батька, який у професії вже понад 20 років. Розповідає - процес створення криги з нуля дуже кропіткий і займає близько тижня, стільки ж часу потрібно, щоб його прибрати. Таку процедуру роблять раз на рік.
"Для начала охлаждается до нуля грудусов плита в течение нескольких дней. После чего подливается барта и наливается первый слой льда, потом наноситься разметка и покрывается еще одним слоем льда", - говорить Денис Чикало, льодовар.
І це ще не все. Для кожного виду спорту лід має бути різним.
"Для хоккеистов нужен жесткий лед, для шортеков еще жестче, для фигуристов достаточно минус 3, минус 4 градуса. Для хокеистов 4, 5, а шоттрек даже 6, 7 минус", - пояснює Денис Чикал.
Загалом за якістю криги на ковзанці стежать четверо чоловіків. Сьогодні їхнє професійне свято. 118 років тому народився інженер Френк Замбоні. Саме він і винайшов машину для відновлення льоду, якою зараз і керує Віктор. До цього льодовари робили це власноруч.
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