У зоні відчуження триває зимова експедиція з обліку тварин та птахів. Подібні дослідження проводять ще від часів катастрофи. Цьогоріч експерти вже відзначили стабільність популяції рідкісних червонокнижних орланів-білохвостів, зустріли рись, лосей та диких коней Пржевальського. Слідами диких тварин ходила і Катерина Сривкова.

Зимовий ліс зони відчуження. Ідеальна пора для пошуку диких тварин.

"Взимку ліс контрастний. В нас, бачите, більше чорного і більше білого. Якщо зараз буде бігти якась звірина, ми її побачимо, вона буде мелькати. Серед кущів, серед листя її не видно. І найголовніше - ми бачимо сліди", - говорить Станіслав Гуменюк, провідний фахівець інформаційно-просвітницького відділу Чорнобильського радіаційно- екологічного біосферного заповідника.

"Це, судячи по розмірам, парнокопитне... Це пройшов лось. Осьо великий слід такий. Осьо його задні ці кігті пішли, відростки, і копито пішло. Він пішов туда, той пішов туда, значить пара лосів десь отако перебігали нам дорогу з цього лісу десь у той напрямок".

Ще більше слідів залишають табунці коней Пржевальського. Вирушаємо на їх пошуки.

"Ми зараз поїдемо ближче до коней. Ото їхнє улюблене місце".

"Это лошадь. Круглый след".

20 років тому коней сюди завезли з заповідника Асканія Нова. Тварини чудово прижилися, і тепер майже 100 особин живуть на відкритих ділянках, які до чорнобильської катастрофи були сільськогосподарськими угіддями. Взимку харчуються сухою травою та тонкими гілочками дерев.

"Бачите, старі скуси, як секатором попрацювали".

Ми змогли підійти до коней майже на 50 метрів. У цій групі 12 особин. Самець-вожак завжди тримається трохи позаду, щоб охороняти своє стадо.

Територія Чорнобильського заповідника сягає понад 220 гектарів і нараховує понад 300 видів хребетних тварин. Щоб охопити таку величезну відстань, дослідники використовують фотопастки.

"Фотоапарат, вспишка і сенсори, які реагують на теплий об'єкт, що рухається", - говорить Денис Вишневський, начальник відділу екології флори і фауни чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Пристрої кріплять на деревах і залишають на кілька місяців - фотографують вони автоматично. Саме завдяки таким пасткам фахівцям вдалося зафіксувати зубра та бурого ведмедя.

"Да, є ведмідь, він великий, типовий другий ведмідь, він ходить. І ми бачили, як він частково почав колонізувати зону відчуження", - говорить Денис Вишневський, начальник відділу екології флори і фауни чорнобильського радіаційно- екологічного біосферного заповідника.

Ці ліси просто переповнені тваринами. Ось фото з цьогорічної експедиції. Олені, козулі та лосі тут звичайні мешканці. Кін Інколи можна зустріти і рись. А от символ заповідника - рідкісний червонокнижний орлан-білохвост. Це великий рибоїдний хижак. Розмах його крил може сягати до двох з половиною метрів. Вже з понеділка у заповіднику почнеться систематичний облік цих птахів Кін за участі Інституту зоології Національної академії наук України.