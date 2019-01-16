На Дніпропетровщині виявили африканську чуму свиней. Спалах захворювання стався у селі Топило, Томаківського району. Фахівці оперативно почали спалювати хворих тварин. Вже знищили два десятки поголів'я. У селі, де зафіксували пошесть, оголосили карантин. Більше розповість Олена Мендалюк

Першою на африканську чуму захворіла худоба Віктора. Чоловік із журналістами говорить не охоче. У нього померло понад 10 свиней.

"Ще толком нічого не ясно. Сельсовет все будет решать. Воно вже надоїло все. Усі їздять, а все без толку", - говорить Віктор, мешканка с. Топило.

По вулиці Українській, де живе Віктор, африканську чуму виявили ще у кількох дворах. Хвору худобу знищили прямо на повір'ї господарів, кажуть місцеві.

"Вони не вивозили. Вони тут, навєрноє, закапували, палили навєрно. Це сташно, вірус. Люди пострадають багато. Це село. Усі держать свиней", - говорить Катерина Соловей, мешканка с. Топило.

"З 3 чи 4 дворів палили. По 20, 15 по 10 голів", - говорить Олег Мукієнко, мешканець с. Топило.

У селі одразу ввели карантин, на в'їзді облаштували так званий блокпост з дезбар'єрами. Тут цілодобово чергує ветеринар та поліція. Слідкують аби із карантинної зони селяни не ввозили и не вивозили свиней. Так борються із розповсюдженням чуми.

"Тільки свині нею хворіють, дуже швидко вона розпространяється. Якщо свиня захворіла, 98 процентів летальний ісход. Немає проти неї ні ліків, ні вакцини. Тому і такі заходи щоб не було розпростронєнія", - говорить Олексій Голуб, лікар-ветеринар.

Карантин ввели на 45 днів. Поки у селі фахівці продовжують обстежувати господарства. Поки не відомо, що стало збудником хвороби. Цим займається спеціальна комісія. Фахівці не виключають, африканську чуму у село могли принести і дикі кабани.

"Мігрує дикий кабан, він також може бути больний. Нажаль, головний лісничий сьогодні відзвітував, відстріляти санітарно ми сьогодні не маємо право, бо керівники, які це забезпечують, не погодили це з відповідними структурами у Києві. Нажаль Дніпропетровщина сьогодні має такий сумний варіант. Тому хто це все не зробив, будуть покарані", - говорить Олег Кужман, перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

За останні кілька днів нових випадків африканської чуми у свиней не виявили. Людей фахівці заспокоюють, африканська чума не несе небезпеку.