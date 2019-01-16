Народный депутат Украины Юрий Соловей заявил, что телефонные мошенники выманили у его 15-летней дочери $4 тысячи (около 140 тысяч гривен). Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Девочка была одна дома, когда по телефону позвонил злоумышленник, и сказали ребенку, что ее родители попали в ДТП. Дочь депутата в шоковом состоянии вынес из дому 1575 евро и 87,5 тыс. грн. Аферист сказал подростку, что нужно срочно передать деньги таксисту, который должен был отвезти их из Ивано-Франковска, где проживает нардеп, в Одессу.

"Полтора часа ребенка в состоянии плача, шока и потрясения вели по телефону по всему городу без возможности положить трубку и с помощью недобросовестного таксиста на вокзале (к чести таксистов, многие, видя взволнованного ребенка, отказывались), состоялась передача средств", - отметил политик.

Позже полиция разыскала таксиста после обращения Соловья в правоохранительные органы. Водителя взяли на территории Ивано-Франковской области по дороге в Одессу. Уркаденные деньги вернули народному депутату.

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