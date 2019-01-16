В УПЦ зазначили, що переходів 70 парафій в ПЦУ юридично не існує [ Редактировать ]
В Українській Православній Церкві заявили, що переходів 70 парафій у Православну Церкву України юридично не існує.
Про це на своїй сторінці у "Фейсбук" написав голова Юридичного відділу Української Православної Церкви протоієрей Олександр Бахов.
"Сьогодні в ЗМІ пішла хвиля, що масово (близько 70-ти парафій) "перейшли" в так звану Православну Церкву України. Де ці 70 статутів парафій, які "перейшли"? Можливо, ці "переходи" такі ж віртуальні, як і так звана Православна Церква України, й існують лише в ЗМІ для створення ажіотажу? Адже ці "переходи", як і "ПЦУ", юридично не існують", - зазначив протоієрей Олександр Бахов.
Він також звернув увагу на те, що "масовість" - слово недоречне, коли мова йде про 70 парафій, які нібито перейшли, від майже 13 тисяч, які нараховує УПЦ.
Крім того юрист висловив здивування тим фактом, що "так звану Православну Церкву України створили для себе "УПЦ КП" і "УАПЦ"", а "переходити в неї мають лише парафії Української Православної Церкви".
"Я не бачив жодного повідомлення про те, що парафії "УПЦ КП" і "УАПЦ" масово переходять в "Православну Церкву України". Може вони соромляться і їм потрібно допомогти?", - запитав протоієрей Олександр Бахов.
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