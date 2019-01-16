16 января президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №8584, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него, сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон определяет "буллинг", как "моральное или физическое насилие, агрессию в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющих признаки сознательного жестокого обращения". Под буллинг подпадает также травля с применением средств электронных коммуникаций, которые совершаются в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Штраф за такое нарушение установили на уровне 850-1700 грн или общественные работы 20-40 часов. Если буллеры - группа лиц или же нарушение совершено повторно в течение года - штраф составит 1700-3400 грн или общественные работы на срок 40-60 часов. Если нарушители - подростки в возрасте от 14 до 16 лет, предусмотрены такие же санкции, но их будут налагать на родителей или опекунов. Кроме того, предусмотрен штраф для руководителя учреждения образования, если он не сообщит Нацполиции о фактах буллинга. Санкция предусматривает штраф 850-1700 грн или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

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