Призрак испортил селфи двум туристкам (фото) [ Редактировать ]
В городе Торн (Великобритания) призрак ребенка случайно попал на селфи. Две подруги во время экскурсии в храме двенадцатого века решили сфотографироваться, пишет издание The Sun.
Керри Моррис и Натали Уилкинсон отстали от группы туристов, чтобы сделать фото на лестнице колокольни. Однако девушки и не подозревали, что в кадр попадет жуткий фантом ребенка.
Фото: The Sun
Издание отмечает, что дверь на заднем фоне в храме называют "дверями дьявола", которую оставляют открытыми, чтобы выпускать злых духов.
Ранее мы сообщали о том, что мужчина снял призрака возле колыбельной своей дочери.
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