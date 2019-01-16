В городе Торн (Великобритания) призрак ребенка случайно попал на селфи. Две подруги во время экскурсии в храме двенадцатого века решили сфотографироваться, пишет издание The Sun.

Керри Моррис и Натали Уилкинсон отстали от группы туристов, чтобы сделать фото на лестнице колокольни. Однако девушки и не подозревали, что в кадр попадет жуткий фантом ребенка.

Фото: The Sun

Издание отмечает, что дверь на заднем фоне в храме называют "дверями дьявола", которую оставляют открытыми, чтобы выпускать злых духов.

Ранее мы сообщали о том, что мужчина снял призрака возле колыбельной своей дочери.