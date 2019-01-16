Монетизація субсидій може вдарити по чотирьом мільйонам українців - Наталя Королевська [ Редактировать ]
У комітеті соцполітики сьогодні відбулася термінова робоча нарада. Обговорювали - запровадження механізму монетизації житлових субсидій.
За словами нардепа Наталії Королевської через монетизацію можуть постраждати понад чотири мільйони українців, які зараз отримують допомогу від держави. Тому народні обранці вимагають аби уряд якомога швидше переглянув процедуру нарахування субсидій.
"Три законопроекта, сегодня наша платформа подала их в парламент и вот эти три решения - понижение цены на газ до 4823 гривен, автоматическое начисление субсидий и запретить, чтобы даже не было такого права - забрать жилище у человек за штрафи и пени - мы обязаны принять в парламенте", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, член комітету ВРУ з питань соціальної політики.
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