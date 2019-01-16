Повернення окупованих територій та звільнення політв'язнів у Росії - це найголовніші завдання для влади. Заявив сьогодні Петро Порошенко.

Він нагадав, що за останні три роки Україна налагодила відносини із країнами НАТО та отримала іноземну зброю. Тепер, за словами Президента, українська армія має змогу не лише протистояти ворогу, а й дати йому гідну відсіч.

"Перед виборами знов нам всі обіцяють, що вони принесуть мир, я хочу наголосити, вони можуть принести лише поразку і капітуляцію, бо поразка, капітуляція та здача України - є мир на умовах Росії. Перемога, повернення української території, повернення українських хлопців додому, вихід на наші кордони - це є мир з урахуванням національних інтересів України, інакше всі жертви, які заплатила Україна, були дарма", - говорить Петро Порошенко, президент України.