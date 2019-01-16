І в цей час президент країни проводить зустріч із дипломатами та українськими політиками.

На урочистостях присутній й мій колега Олександр Васильченко. Він на прямому зв'язку зі студією. Саша, що зараз відбувається у Маріїнському палаці?

Добрий вечір Катю. Щорічний дипломатичний прийом президентом України вже розпочався. Традиційно він проходить у залі зустрічей Маріїнського палацу. Цьогоріч тут зібрались 90 дипломатів з різних країн.

Серед присутніх також прем'єр міністр України Володимир Гройсман. Бачили ми ще кількох міністрів, народних депутатів і представників різних релігійних конфесій. Також з дружиною прийшов і президент України Віктор Ющенко.

Господарі прийому: президент України Петро Порошенко разом з дружиною. За протоколом вони почерзі вітаються з усіма послами. Відбувається так званий хенд-шейк. Після привітання, коротка розмова і обмін думками.

Після вітання з усіма дипломатами президент виступить з промовою. Це відбудеться вже в офіційному залі. Що саме скаже президент і до кого звернеться дізнаємось вже згодом. Ми продовжуємо слідкувати за подіями. На цей час це поки вся інформація.