У Маріїнському палаці Петро Порошенко провів зустріч з дипломатами [ Редактировать ]
І в цей час президент країни проводить зустріч із дипломатами та українськими політиками.
На урочистостях присутній й мій колега Олександр Васильченко. Він на прямому зв'язку зі студією. Саша, що зараз відбувається у Маріїнському палаці?
Добрий вечір Катю. Щорічний дипломатичний прийом президентом України вже розпочався. Традиційно він проходить у залі зустрічей Маріїнського палацу. Цьогоріч тут зібрались 90 дипломатів з різних країн.
Серед присутніх також прем'єр міністр України Володимир Гройсман. Бачили ми ще кількох міністрів, народних депутатів і представників різних релігійних конфесій. Також з дружиною прийшов і президент України Віктор Ющенко.
Господарі прийому: президент України Петро Порошенко разом з дружиною. За протоколом вони почерзі вітаються з усіма послами. Відбувається так званий хенд-шейк. Після привітання, коротка розмова і обмін думками.
Після вітання з усіма дипломатами президент виступить з промовою. Це відбудеться вже в офіційному залі. Що саме скаже президент і до кого звернеться дізнаємось вже згодом. Ми продовжуємо слідкувати за подіями. На цей час це поки вся інформація.
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