У Харкові відкрили Почесне консульство Словацької Республіки. Це вже 14 дипломатична установа у місті. Усі подробиці знає Світлана Шекера.

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак прилетів до Харкова пізно ввечері, напередодні були зустрічі в Києві. Із керівниками Харківщини говорить про успіхи регіону, який розвивається, попри близькість до ліній дотику. Це важливий нюанс - бо Мирослав Лайчак нині ще й голова ОБСЄ. І Україна - перша, яку він відвідує у цьому статусі. Лайчак каже Словаччину цікавлять наші освіта, наука й промисловість.

"Є новітні шляхи кооперації, наприклад, у сфері охорони здоров'я. Ба більше, зараз імплементується програма щодо допомоги українським студентам з IT отримати освіту у Словаччині. Ми готові допомогти і поділитися досвідом щодо децентралізації", - говорить Мирослав Лайчак, міністр закордонних справ Словаччини.

Пропозиція відкрити почесне консульство Словаччини в Харкові вперше прозвучала три місяці тому. І ось результат. Міністри закордонних справ - перерізають стрічку.

"Сьогоднішнє відкриття - це, з одного боку, можливість використати унікальні, самі дружні людські зв'язки, бізнесові, академічні, і врешті решт, просто дружні, підтягнути обов'язково словацьку культуру, тут, до Слобожанщини, ну і я сподіваюсь, що і Слобожанщина якимось чином зовсім по-іншому засвітиться в Словаччині", - говорить Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Та й не культурою єдиною. Словаччина - демонструє високі темпи економічного зростання. Тож є чому вчитися.

"Ми вже поспілкувалися із паном міністром, і наші пріоритети - це відкриття промислових майданчиків у Словаччині, а також співпраця по розвитку машинобудування, харчової промисловості, проектів по енергозбереженню та усіляких гуманітарних і освітніх проектів. А 35% за минулий рік нашого торгового обороту - це гарний початок нашої подальшої співпраці", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Перший промисловий майданчик обіцяють відкрити вже цьогоріч.

"У нас принято решение организовать на территории Словацкой республики промышленную площадку и расширять ее в области создания и выпуска авиационной и космической продукции", - говорить Віктор Попов, почесний консул Словаччини в Харкові.

Словацьке консульство охопить не лише Харківську область, а й Полтавську та Сумську.