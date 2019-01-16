Голова Нацбанку підбив підсумки 2018 року [ Редактировать ]
Забезпечити низьку та стабільну інфляцію зобов'язався Національний банк. Про це йдеться в програмі дій на наступний рік, яку представив Голова НБУ. Яків Смолій також підбив підсумки минулого року.
За його словами, економічне зростання в Україні стало максимальним за останні сім років, інфляція - мінімальною за п'ять років. Міжнародні резерви України зросли до п`ятирічного максимуму, а банківська система вперше за п`ять років показала прибуток.
"Зміцнення гривні надало Національному банку можливості для активного поповнення міжнародних резервів впродовж року, за рахунок купівлі валюти на міжбанківському ринку. Іншим джерелом стало зовнішнє фінансування. Україна отримала нову програму співпраці з МВФ, яка є фундаментом для подальшого зміцнення макрофінансової стабільності. Завдяки цьому до резервів від міжнародних партнерів, МВФ, ЄС та Світового банку надійшло 2,4 млрд доларів США", - говорить Яків Смолій, голова НБУ.
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