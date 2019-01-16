Тим часом під Кабміном протестували студенти Одеського медичного університету. Майбутні медики не згодні з постановою МОЗу про злиття кримського та одеського вишів. Чому? Розбирались наші кореспонденти.

"Геть Супрун! Геть Супрун".

Студенти медичного університету пікетували в Одесі, тепер у столиці. Головна причина - розпорядження кабміну про об'єднання медичного університету Одеси з Кримським університетом імені Георгієвського. У МОЗі переконують - створення нового університету не вплине на навчальний процес. Однак студенти не згодні.

"Никакой встречи ни со студентами, ни с трудовым коллективом не осуществлялось. Просто объявили, что будет объединение, но никаких обсуждений не было. Будут возможно перезаключаться контракты, будут меняться документы, печати. Будут задержки стипендии", - говорить Євген Михайлюк, голова профкому Одеського Національного Медичного Університету.

Однак найбільша проблема - зміна назви вишу. Іноземці, які приїхали навчатися до України можуть повернутися додому ні з чим.

"Непонятно какое будет название этого университета и дипломы этого университета не будут приниматься в других государствах. Они приехали сюда чтобы учиться в Одесском университете, хотят получить диплом Одесского Медицинского Университета и продолжать свою деятельность", - говорить Денис Шинкаренко, голова громадської організації "Стоп нелегал".

В Одеському медичному університеті майже чотири тисячі студентів. Серед них й Джитані. Три роки тому хлопець приїхав з Індії. Зізнається, вуз Одеси обрав як один з найкращих в Україні. Утім, якщо його перейменують, вдома диплом не визнають.

"Если другой университет, вообще не примут диплом. И потому, что я учусь в Одесском медицинском университете и никакой другой", - говорить Джитани Горукума, студент третього курсу Одеського Національного Медичного Університету.

Схожа ситуація і в рідній для Імата - Йорданії.

"Наш диплом будет написан, в нем другое название университета, который наше государство может не признавать. Они нам отправили в Украину для того, чтобы получить образование с Одесского национального медицинского университета. Ни с какой-то крымский, ни с какой-то другой університет", - говорить Імат Хайаджин, студент шостого курсу Одеського Національного Медичного Університету.

Стати лікарем - дитяча мрія Імата. Але переживає, що не закінчить вуз, адже вартість навчання можуть підвищити.

"Как это можно поменять контракт на 6 курсе. Это полный беспредел. Сказали, что переплачивать придется около 500-600 долларов", - говорить Імат Хайаджин, студент шостого курсу Одеського Національного Медичного Університету.

Через годину пікетувальники перенесли свій пікет до МОЗу. Із собою взяли траурні вінки.

"Мы хороним министерство охороны здоров’я, потому что оно не заботится ни о людях, ни о студентах, ни о ком. Мы хотим уволить Супрун и чтобы министерство все таки беспокоилось о людях", - говорить Денис Шинкаренко, голова громадської організації "Стоп нелегал".

Активісти планують продовжувати пікети доки очільницю МОЗу - Уляну Супрун не відправлять у відставку.