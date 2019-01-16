Знизити ціну на газ для населення - першочерговий обов'язок влади. Про це заявив нардеп Сергій Каплін. Аби пришвидшити цей процес, він подав до Парламенту відповідний документ. Згідно з яким - профільні міністерства мають дати оцінку газовому контракту, який підписали Київ та Моска ще 10 років тому.

"Ми зареєстрували проект постанови про роковини, десяту роковину підписання цих угод. За наслідком голосування У Вру, ми звернемось до Кабміну, аби вони дали точну конкретну оцінку збитків, які отримала наша держава і національна економіка. Щоб вказали на галузі, які зупинилися і сьогодні країна деіндустріалізована. Національна економіка пішла просто під ніж. Друге - ми звернемось на НАБУ, щоб зробили юридичні висновки цього рішення і покарали у кримінальний спосіб винних у підписанні цієї угоди. І третє - ми повинні з вами винести політичні уроки", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, лідер соціал-демократичної партії.