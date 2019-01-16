Порожній порядок денний та провалені ратифікації з ЕС. Сьогодні у парламенті нардепи не ухвалили жодного рішення. На що витратили робочій час? Бачила Ксенія Барвіненко.

Засідання парламенту розпочали із вшанування українських вояків. Спікер нагадав нардепам про героїзм бійців.

"Не втримав бетон, плавився метал, але наші українські воїни вистояли. Наші бійці утримали і не здали окупантам донецький аеропорт. Тоді, у січні 15-го року, це було дуже символічно. Нашими воїнами захоплювався увесь світ. За них молилася вся Україна", - говорить Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

І поки в залі під куполом представники фракцій виголошували, здебільшого, політичні гасла, у кулуарах обговорювали судовий процес над українськими моряками в Росії. Нардепи впевнені, полонених звільнять не скоро.

"Ми всі розуміли і так, що наших хлопців збираються там тримати, тримати довго, використовувати в чергових іграх, які грає Путін, в тому числі і на зовнішньому політичному ринку, в тому числі і для впливу на українські вибори", - вважає Олексій Гончаренко, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

Інші депутати вважають, що моряків можна обміняти на росіян, які перебувають в українських тюрмах.

"Ми розуміємо як і раніше єдиний спосіб повернути наших додому - обміняти їх на російських агентів, терористів,які за гратами в Україні, треба збільшувати кількість цього обмінного фонду і процес піде швидше", - говорить Андрій Іллєнко, народний депутат, позафракційний.

А ось у "Самопомочі" запевняють, моряки - військовополонені і обміняти їх не можна. До процесу звільнення необхідно залучати міжнародних партнерів.

"Українська держава повинна негайно залучити третю сторону, це має бути інша держава - Швеція, Швейцарія - яка є третьою стороною процесу звільнення військовополонених, сьогодні українська держава застосовує до них санкцію, нібито-то порушуються їхні права - їхні права порушуються як військовополонених", - говорить Олег Березюк, народний депутат, фракція "Самопоміч".

Вже традиційно середа в парламенті - порожній день щодо голосувань. Кілька ратифікацій не підтримали в залі, адже не було й половини депутатів.

"Очевидно, одна частина депутатів вже вирішила, що парламентські канікули, інша частина депутатів, особливо кандидати в президенти вирішили, що в них вже передвиборча кампанія і ми чули від заклик віце-спікера, якщо вибори пішли і ви не відвідуєте засідання - напишіть заяву на відпустку так буде чесно. Тому і прямий наслідок такої неявки - отакий порядок денний", - говорить Ольга Червакова, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка".

І доки у напівпорожній залі розглядали поправки до закону про соціальні послуги, депутати в кулуарах вже обговорювали план роботи у четвер. Одне із головних питань - створення ринку електроенергії, яким зокрема запроваджується попередня плата за електрику.

"Не просто передоплата, а нас з вами просто не існує. На сьогоднішній день, якщо б кожна людина, яка в залі сидить сказала, що йому говорять його виборці,а вони отримують платіжку і не може поняти, борг, він сплатив і знову борг, і не може ні до кого добитися, нема прозорості", - говорить Олександра Кужель, народний депутат, фракція "Батьківщина".

До того ж завтра планують розглянути проект закону щодо зміни підпорядкованості релігійних громад. В опозиції запевняють, це пряме втручання держави у справи церкви, тож не підтримуватимуть його.

"Ми категорично проти втручання держави в церковні справи, що є таким прикладом цей законопроект, ми будемо голосувати проти, ми бачимо який тиск іде на українську канонічну церкву, починаючи з Почаївської лаври, визова в СБУ церковних служителів, вчора був брифінг владики Павла із Києво-Печерської Лаври стосовно пліток про буцімто зниклі ікони в цій лаврі, а насправді там збільшилось в десятки разів ікон з моменту початку існування, ми вважаємо що йде планомірний тиск на канонічну церкву, ми проти щоб держава втручалась в ці справи, ми будемо голосувати проти цього закону, навіть якщо він з'явиться в парламенті", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За Життя".

В четвер на порядку денному блок аграрних питань, що не вдалося проголосувати минулого пленарного тижня.