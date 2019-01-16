Умер легендарный советский певец [ Редактировать ]
Народный артист России Ильгам Шакиров умер в возрасте 83 лет, сообщает сайт "Известия" со ссылкой на пресс-службу Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.
"Прощание с певцом состоится завтра, 17 января, в Татарском государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля. Двери театра будут открыты с 9 утра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что панихида начнется в 11 часов. Артист скончался в Казани в Республиканской клинической больнице после продолжительной болезни. Ильгам Шакиров был удостоен звания народного артиста Республики Татарстан и Российской Федерации, является лауреатом Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Обладатель награды "Золотой Аполлон".
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