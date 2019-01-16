В ЕС сподіваються вирішити це питання

ЄС попросив провести консультації з Україною щодо мораторію на експорт необробленої деревини так званого "лісу-кругляка".

У повідомленні Єврокомісії зокрема наголошують: довгострокове обмеження торгівлі Україною порушує ключові торговельні положення Угоди про асоціацію між Києвом та Брюселем, яка забороняє будь-які обмеження експорту продукції.

В ЕС сподіваються вирішити це питання під час двосторонніх консультацій з Україною. Нагадаю, раніше Євросоюз виніс питання експорту лісу з України за рамки угоди про надання кредиту в один мільярд євро.