Євросоюз закликав провести консультації щодо мораторію на експорт "лісу-кругляка" [ Редактировать ]
ЄС попросив провести консультації з Україною щодо мораторію на експорт необробленої деревини так званого "лісу-кругляка".
У повідомленні Єврокомісії зокрема наголошують: довгострокове обмеження торгівлі Україною порушує ключові торговельні положення Угоди про асоціацію між Києвом та Брюселем, яка забороняє будь-які обмеження експорту продукції.
В ЕС сподіваються вирішити це питання під час двосторонніх консультацій з Україною. Нагадаю, раніше Євросоюз виніс питання експорту лісу з України за рамки угоди про надання кредиту в один мільярд євро.
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