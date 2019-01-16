Операція "стіна". Пентагон заявляє - контингент американських військ на кордоні з Мексикою залишиться там до кінця вересня 2019. Навіщо Трампу військові і наскільки серйозна ситуація? Дмитро Анопченко - розкаже усі подробиці.

На кордоні США та Мексики зараз близько двох з половиною тисяч військових. Їх відправили туди тимчасово, пообіцявши, що відрядження триватиме максимум 2-3 тижні. Їхнє завдання - стримати наплив мігрантів і повернутися додому. Але тепер терміни вже вкотре подовжують. Спершу до 15 грудня (щоб Новий рік зустріти вдома), потім до 31 січня.

І ось тепер новий дедлайн - 30 вересня. В офіційному повідомленні Міноборони йдеться і про функції "мобільне спостереження, встановлення огорож з колючого дроту, підтримка з повітря". Інакше кажучи, у Пентагоні хоч і погоджуються виконати наказ, але не згодні використовувати своїх офіцерів для затримань нелегалів - мовляв, їхня місія - лише допоміжна.

Чому військових залишають на кордоні теж зрозуміло. Усім здавалося ситуація ось-ось налагодиться. Мігрантів зупинять і, зрозумівши, що в Америку їм - зась, вони розвернуться і поїдуть додому. Але цього не сталося, навпаки, - до кордонів Америки зараз сунуть все нові й нові каравани.

Цей - збирають просто зараз у Гондурасі. На вантажівках, автобусах і просто пішки - понад тисяча людей вирушила в бік Гватемали, щоб потім через Мексику спробувати пробратися до Штатів. Їдуть цілими сім'ями, везуть дітей.

Хочуть втекти від бідності - але є і просто "мисливці за соцвиплатами", яким удома працювати не охота, якщо в Америці можна попросити притулку і жити на матеріальну допомогу від держави.

"Сподіваюся, нам дозволять пройти. Ми ж нічого поганого не робимо - просто хочемо кращого життя. Думаю, мексиканці нас підтримають - як і перший та другий каравани".

Близько двох з половиною тисяч людей наразі залишаються в Мексиці у тимчасових таборах біженців. І "картинка"з кордону вражає - справді формується "третя хвиля". Це ще щонайменше тисяча біженців, які розраховують, що американська адміністрація таки здасться і відкриє для них кордон.

Усе це дає Дональдові Трампу додаткові аргументи, щоб заявляти, мовляв, "нас врятує тільки Стіна". І відмовлятися від припинення шатдауну - доки конгресмени не дадуть на неї гроші.

На його щастя, свій бюджет Пентагон вже отримав, а тому припинення роботи уряду на військових не позначається. Як і раніше, їх можна використовувати на кордоні. За рахунок грошей Міноборони президент міг би і кордон зміцнювати. Всім іншим зараз значно складніше. За оцінками New York Times, 800 тисяч держслужбовців, яким від грудня не виплачують зарплати, вже втратили в середньому по 5 тисяч доларів кожен! І продовжують працювати задарма.

Авіаційна адміністрація країни і податкова служба США вже оголосили - відкликають своїх співробітників з вимушених відпусток. Ось тільки працюватимуть вони на голому ентузіазмі - грошей, як і раніше, немає, а найдовший шатдаун в історії Америки - триває.