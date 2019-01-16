Першими від "брекзиту" без угоди постраждають саме британці, вважає французьким президент Еммануель Макрон. А німецький канцлер Ангела Меркель наголошує - ще є час для угоди.

Більше про реакцію ЄС на відхилення британським парламентом угоди про Брекзит, розкаже Олена Абрамович.

"Дуже шкода", "сумні новини"- такими словами починаються заяви про голосування щодо Брекзит чи не в усіх європейських політиків.

Одним із перших відреагував французький президент Еммануель Макрон, який саме завершував семигодинні дебати з мерами французьких міст про майбутнє країни.

"Я вам скажу що буде далі. Перше - якщо вони наполягатимуть на виході без угоди, то це страшно для всіх. Але першими від цього постраждають саме британські громадяни", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Німецький канцлер наполягла - ще не все втрачено. І час для коригування угоди, над якою Брюссель та Лондон працювали 2 роки, ще є. Британія має вийти з ЄС 29 березня.

"Ми переконані, що тепер все залежить від британської сторони. Ми хочемо аби збитки, а вихід Британії буде руйнівним, були мінімальними. Звичайно, ми зробимо все, аби знайти впорядковане рішення, але ми також готові до відсутності цього рішення", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Докласти зусиль, аби досягти спільного сценарію виходу Британії з ЄС пообіцяв чи не кожен європейський політик.

"Британцям час чітко сказати, чого вони хочуть. Щодо Нідерландів, то я зроблю усе можливе, аби допомогти, чим зможу. Але все залежить від британців", - говорить Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів.

"Угода надала б гарантію уникнення жорсткого кордону і забезпечення захисту прав та свобод громадян. Сценарій без угоди матиме глибоко негативний вплив на економіку", - говорить Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії.

Тим часом головний перемовник по Брекзит від ЄС пообіцяв, що Єврокомісія прискорить підготовку до хаотичного виходу Британії. Та нагадав євродепутатам, про їхні попередні обіцянки укласти швидку угоду, якщо Лондон погодиться на тісніші відносини з ЄС.

"Парламент та Європейська рада завжди одноголосно казали, якщо Сполучене Королівство змінить свої "червоні лінії" в майбутньому, і ухвалить цей вибір в рамках власного прагнення вийти за межі простої, але не менш значної угоди про вільну торгівлю, тоді Європейський Союз негайно погодиться з цим розвитком", - говорить Мішель Барньє, головний переговірник ЄС.

Хай там як, а наступне слово - за Британією, наголосили у Брюсселі. І поки з Лондона прохань про відтермінування чи нових дат переговорів не надходило.