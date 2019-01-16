За що в японському готелі звільнили роботів? Навіщо у Нью-Йорку підірвали міст? І на що хворіє Дональд Трамп? Про це та інше в нашому огляді. .

Загадкова травма Дональда Трампа. Очільник Білого дому - серйозно хворий. Такі підозри поширилися в Інтернеті через фото американського президента з пластирем на руці. Журналісти подали запит до адміністрації президента. Там відповіли - це звичайна подряпина, яку Трамп отримав під час гри з сином Бероном. Глава Білого дому щороку проходить медичне обстеження, і зараз почувається відмінно.

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У пошуках таємниць Всесвіту. Європейська рада ядерних досліджень хоче збудувати ще один адронний колайдер - учетверо більший за наявний. Тунель прискорювача становитиме 100 кілометрів завдовжки. Вартість будівництва 25 мільярдів доларів. З огляду на дороговизну проекту, деякі науковці вагаються в необхідності такого інвестування.

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Бан для небезпечного контенту. Відеохостинг Youtube вводить заборону на публікацію флешмобів і випробувань, виконання яких може загрожувати здоров'ю чи життю людей. Йдеться про вірусні челенджі, наприклад, випробування вогнем. У користувачів є два місяці, аби видалити небезпечні матеріали. Надалі такі ролики автоматично прибиратимуть, а канал - блокуватимуть.

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У Нью-Йорку злетів у повітря, а точніше упав на дно річки - міст через Гудзон. Стару конструкцію знесли контрольованим вибухом. Спершу міст хотіли розібрати частинами з допомогою крана, але цей спосіб занадто небезпечний для робітників. Переправа простояла 64 роки. Подивитися на її падіння зібралися тисячі місцевих. Фрагменти моста піднімуть і відправлять на переробку.

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Нездари та головотеси. Готель у Токіо звільнив половину своїх працівників-роботів. Свої посади втратили, зокрема, механічні ляльки-помічники, динозаври на ресепшині та головний консьєрж. Клопоту від них було більше аніж користі. Так консьєрж не міг відповісти на елементарні запитання гостей про культурні пам'ятки довкола чи розклад рейсів. А роботи-доставники багажу часто губили валізи. Тепер механічних незграб замінять люди.

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Крижаний Місяць. Незвичну льодову формацію помітили на річці в американському штаті Мен. Явище рідкісне, але цілком нормальне - кажуть вчені. Крижаний круг міг утворитися, коли талий сніг застигнув у вирі. Або ж коли невеликий уламок криги почав обертатися у воді, що обточила його до правильної форми. Користувачі мережі відзначають - брила нагадує супутник Землі.