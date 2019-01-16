Молодая воспитательница ясельной группы снимала с детей золотые украшения и сдавала их в ломбард. Мамы детей начали замечать, что в х малышей начали пропадать крестики и серьги. Сначала они думали, что дети теряют свои украшения, но впоследствии выяснилось, что это все дело рук воспитательницы, пишет сайт Вести.ua.

Мама одного из мальчиков говорит, что крестик сына был на грубой церковной нити, которая была завязана на узлы. Так что потерять было нереально. А одна из девочек в беседе с мамой вспомнила о воспитательнице, которая делала ей больно, снимая сережку. В переписке между собой, родители выяснили, что таких случаев очень много в группе, они заподозрили факт мошенничества и обратились в полицию.

Воспитательница призналась в содеянном, хоть и не сразу. Все вещи она сдавала в ломбард - 300 грн за одноо украшение. Всего она "заработала" 2000 гривен. По словам горе-воспитательницы (23 года, в этом садике только 2 месяца), у нее был кредит, который нужно было погашать. Она снимала с детей украшения в тот момент, когда няня шла на обед, а малыши спали. Злоумышленницу отстранили от работы, воспитательнице грозит до пяти лет тюрьмы.

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