Террористы обстреляли грузовик украинских военных, есть жертвы [ Редактировать ]
В результате обстрела грузового автомобиля "Урал" в районе Троицкого на Донбассе пострадали 10 украинских солдат: 5 военнослужащих были ранены, еще 5 были травмированы. Об этом на брифинге сообщил командир 72-й отдельной механизированной бригады Руслан Татусь, сообщает "Униан".
"В рамках осуществления мероприятий тылового обеспечения подразделений бригады относительно подвоза продуктов и воды на одном из опорных пунктов воинской части противник осуществил обстрел из противотанкового ракетного комплекса грузового автомобиля "Урал" и военных, осуществлявших его разгрузку", - отметил он.
По словам Татуся, в результате обстрела 5 военных получили ранения - двое находятся в тяжелом состоянии, трое получили ранения средней тяжести, еще 5 военных получили боевые травмы. Он отметил, что всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь, они эвакуированы в лечебные учреждения. Их жизни ничего не угрожает.
На днях в Минобороны обнародовали страшную статистику по Донбассу.
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