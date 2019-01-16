Американский актер Маколей Калкин на днях дал откровенное интервью, где рассказал всю правду о своих отношениях с королем поп-музыки Майклом Джексоном. Артист стал гостем подкаста Майкла Розенбаума, где прокомментировал обвинения против легендарного музыканта в педофилии, пишет издание Spletnik.



По словам звезды фильма "Один дома" , многие люди осуждали Майкла за его дружбу с малолетними мальчиками, однако Калкин уверяет, что их отношения были действительно исключительно дружескими и нормальными. Знаменитости начали общаться еще в начале 90-х, когда Калкину было всего 10 лет. В контексте того, что против Джексона не раз выдвигались обвинения в педофилии (споры не утихают и после смерти певца), отношения двух знаменитостей не давали покоя прессе.

"Он захотел со мной общаться, потому что со мной тогда происходило много всего, на меня обрушилась слава. И я думаю, что он отождествлял себя с этой ситуацией. Легко сказать, что это было странно, но все было иначе, чем может показаться. Во всем был смысл. Мы были настоящими друзьями в самом простом смысле этого слова. Люди ставят под сомнение эту дружбу, потому что он был самым популярным человеком на планете!", - заявил Маколей Каллкин.

Ранее актер признался, что ненавидит фильм "Один дома".